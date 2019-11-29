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Türkiye'de gündem olan Nadire Nine Açıklaması

Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaş ziyaretinden dönerken bir internet kafenin önünde asılı olan Türk bayrağını öperek alnına koyan 77 yaşındaki Nadire Çiğdem, "Bayrağı gördüğümde hep kalbim sızlıyor.

29.11.2019 14:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 14:45Türkiye'de gündem olan Nadire Nine Açıklaması
'nın ilçesinde arkadaş ziyaretinden dönerken bir internet kafenin önünde asılı olan Türk bayrağını öperek alnına koyan 77 yaşındaki Nadire Çiğdem, "Bayrağı gördüğümde hep kalbim sızlıyor. Bayrak sevgisini babam öğretti bize" dedi.

Yaptığı hareketle ülke gündemine oturan 77 yaşındaki Nadire Çiğdem o anları anlattı. Çiğdem, "Milli gururum o benim. Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır yavrum. Arkadaşlarıma gidiyordum, dönüşte çekmişler görüntüleri. Bayrak görünce kalbim sızlıyor. Ne mutlu ki babam beni buralara getirmiş. 70 yıldır İnegölde'yim. Yeni daha güzel, herşey daha modern. Bayrağı öptüğümde ne hissettiğimi anlatamam, çünkü anlatılacak gibi değil yavrum. Bayrağı seviyorum, babamız bize bayrak sevgisini aşıladı. Okulda öğrettiler, Atatürk'ün çocuklarıyız biz" diye konuştu. - BURSA

Türkiye, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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