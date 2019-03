Türkiye'de Güvenlik Meselesi İstim Üzerindedir"

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biliyorsunuz uyuşturucudan da parayı kazanan kim? PKK. Oradan da bir darbe vurduk, belediyelerden de bir darbe vurduk, kaçak sigaradan da bir darbe vurduk. Şu anda Türkiye'de güvenlik meselesi istim üzerindedir." dedi.Soylu, Pazar ilçe merkezinde parti otobüsü üzerinden vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, HDP'yi eleştirdi. Soylu şunları kaydetti:"Bunlara öyle bir ders vermelisiniz ki... Bakın 24 Haziran'da bunları Meclise Kılıçdaroğlu taşıdı. İYİ Parti taşıdı, Saadet Partisi taşıdı. Ben İçişleri Bakanı olarak bütçesinde İçişleri Bakanlığını konuşurken kadın çıktı, ne dedi biliyor musunuz? Dediği açık. 'Sizin askeriniz işgal askeridir. Polisiniz işgal polisidir, jandarmanız işgal jandarmasıdır.' Bizim kendi topraklarımızda bize bunu söyleyebilme cesaretini elde ediyor. Ben lafı söyleyene bakmam, lafı kim söyletti, ona bakarım. Şimdi yapacaklarını söyleyeyim. Belediye meclislerine HDP'lileri PKK'lıları koyacaklar. Haraç toplayan adamı belediye meclis üyesi yapmışlar. Terör örgütüne milislik yapan adamı belediye meclis üyesi yapmışlar. Terör örgütüne iş adamlarını toplayıp, onlardan para alıp terör örgütüne gönderen adamı belediye meclisi üyesi yapmışlar. Molotofkokteyli atanı, patlayıcı taşıyanı her birini belediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi yapmışlar. Biz gereğini yaparız ama bunların cesaretine bakar mısınız? CHP listelerinden, İYİ Parti listelerinden, Saadet Partisi listelerinden... Yarın ne yapacaklar biliyor musunuz? Bir sokağa şehit ismi verileceği zaman bir şehidimiz olursa 'Bizim de Güneydoğu'da şöyle bir adamımız öldürüldü, onun da ismini ver.' diyecekler. Şehirleri karıştıracaklar. Bunu net olarak söyleyeyim."Soylu, bunlara çok güzel bir ders verilmesini isteyerek, "Şu 4,5 yılda, Tayyip Erdoğan futbolu biliyor, değil mi? Şu 4,5 yılda Tayyip Erdoğan'ın ayağına şu topu bir verin de şu Kılıçdaroğlu'nun kalesinin bir 90'ına çaksın, bir çatalına çaksın." ifadesini kullandı."Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını yaptık"Bakan Soylu, uyuşturucuyla da mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:"Hiç merak etmeyin. 2017'de 941 kişi ölmüştü. Sayın Cumhurbaşkanımıza koşa koşa gittik. 'Bunu bitireceksiniz' dedi. Şu anda 491 kişiye düştü 2018 yılında, aralık ayı hariç. Neredeyse yarı yarıya düştü. 57 bin kişiyi kodese tıktık. Cumhuriyet tarihinin en büyük yakalamalarını şu son 5-6 ay içerisinde yaptık. Biliyorsunuz uyuşturucudan da parayı kazanan kim? PKK. Oradan da bir darbe vurduk, belediyelerden de bir darbe vurduk, kaçak sigaradan da bir darbe vurduk. Şu anda Türkiye'de güvenlik meselesi istim üzerindedir."Katılımcılara "Pazar ilçesine bekçi geldi mi?" sorusunu yönelten Soylu, "Daha da gelecek. Tayyip Erdoğan bana dedi ki 'Süleyman, vatandaşımız gece uyurken eğer bekçinin düdüğünün sesini duymazsa bunun hesabını sana sorarım.' Yandım ben. Şimdi hırsızlık olayları, evden hırsızlık olayları 2018 yılı itibariyle yüzde 35 azaldı. Daha da azalacak. Mafya tafya hepsinin hakkından geliyoruz. Tam istim üzerindeyiz." diye konuştu.Soylu, vatandaşlardan çok güçlü bir destek beklediklerini dile getirerek, "Bu desteği vermeye hazır mısınız? Şu 4,5 yıl Türkiye yürümesin, koşar adımlarla hedeflerine gitsin. Türkiye yerli milli üretsin. Benim ülkemin insanları 'Acaba yarın iş olacak mı, olmayacak mı?' diye bir endişe yaşamasın. Artık darbeler, sıkıştırmalar, ekonomik saldırılar ülkemin huzuru içerisinde evet ortadan kalksın ve yok olsun." dedi.Soylu, vatandaşlara "31 Mart günü Ahmet Basa'ya çok güçlü bir destek verecek misiniz?" sorusunu da yönelterek, şöyle devam etti:"Ben de o zaman Süleyman Soylu kardeşiniz, evladınız olarak hem İçişleri Bakanı olarak hem de kıymetli Cumhurbaşkanımızın yol arkadaşı bir evladınız olarak Ahmet Basa'nın emrindeyim. İstimimizi aldık, yolda gidiyoruz. Çok güzel işler yapılacak, bizim boynumuzu Kandil'in önünde eğik bırakmayın, ne olursunuz. Bırakmazsınız değil mi? Bizi şu FETÖ şarlatanına güldürmeyin, ne olursunuz. Güldürmezsiniz değil mi? Ellerimizi hainlerin karşısında bağlamayın."Soylu, sözlerini Rizelilere seslenerek şöyle tamamladı:"Bugün bütün dünyanın ümit beklediği bir liderin hemşehrilerisiniz. Haksızlığa uğrayanların, adaletsizliğe uğrayanların, etrafımızdaki coğrafyada ateşin içerisinde kalanların el uzatmasını beklediği bir liderin hemşehrilerisiniz. Sadece burada değil, sorumluluğunuz sadece Pazar ile alakalı da değildir. Pazar ülkemin her yerinde var. Her yere etkisi var. Akrabalarınızı tek tek arayarak söyleyeceğiniz bir tek cümle var, 'Aman ha fire vermeyin.' Ne olursunuz herkese söyleyin. Bu seçim fire seçimi değil, bu seçim ders verme seçimi değil, bu seçim 4,5 yıl Türkiye'nin gaza basması için Tayyip Erdoğan'a güç verme seçimi, kuvvet verme seçimi. Allah sizden razı olsun. Allah bizi size mahcup etmesin."(Bitti)