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Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli

Gezici Araştırma Şirketi'nin koronavirüse ilişkin yaptığı saha araştırmasında her 10 kişiden 4'ünün virüse karşı önlem almadığı ortaya çıktı. Vatandaşlar, "Neden önlem almıyorsunuz?" sorusuna ise, "kısa sürede virüse çözüm bulunacağı" ve "kendisinin virüsten etkilenmeyeceği" gibi yanıtlar verdi.

25.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:55

Koronavirüs tüm dünyada etkisini gösterirken Gezici Araştırma Şirketi salgına ilişkin saha araştırması yaptı. Şirketin yaptığı ankete göre her 10 kişiden 4'ünün koronavirüs salgınına karşı önlem almadığı ortaya çıktı. Önlem almama nedenlerinin de sorulduğu yurttaşlar, "kısa sürede virüse çözüm bulunacağı" ve "kendisinin virüsten etkilenmeyeceği" gibi yanıtlar verdi.

"YÜZDE 52.4 STOK YAPIYOR"

Gezi Araştırma Şirketi 1068 kişi ile Koronavirüs hakkında anket yaptı. Vatandaşlara salgının ardından yurttaşlara ilaç ve erzak stoku yapıp yapmadığının sorulması üzerine yüzde 52.4'ü stok yaptığını, yüzde 35.2'si ise normal ölçülerde alışveriş yaptığını söyledi.

10 KİŞİDEN 4'Ü, VİRÜSTEN ETKİLENMEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR

Cumhuriyet'ten Leyla Kılıç'ın haberine göre ankette yurttaşların yüzde 64.2'si salgına karşı bireysel tedbirler aldığını belirtirken yaklaşık her 10 kişiden 4'ünün ise hâlâ bir tedbir almadığı kaydedildi. Önlem almama nedenlerinin de sorulduğu yurttaşlar, "kısa sürede virüse çözüm bulunacağı" ve "kendisinin virüsten etkilenmeyeceği" gibi yanıtlar verdi.

VATANDAŞ, ALINAN ÖNLEMLERDEN MEMNUN

İktidarın aldığı önlemlerin yeterli olup olmadığı sorulan yurttaşların yüzde 70.8'i memnun iken tedbirleri yetersiz bulanların oranı yüzde ise 20.8'de kaldı.

SALGIN, HALKIN PSİKOLOJİSİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yakın zamanda salgına çözüm bulunacağını düşünenlerin oranı yüzde 52.3 olurken, salgın sonrasında ruhsal problem yaşayanların oranı ise yüzde 24.2 çıktı.

Yurttaşlar, virüsten korunmayı sağlayacak bilgileri ilk olarak sosyal medyadan öğrenirken onu görsel medya ve yazılı medya izledi. Ankette halkın yüzde 14.2'sinin de virüs salgını sonrası sosyal medyada hesap açtığı belirtildi.

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Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli
Etiketler : Koronavirüs, Güncel

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Gezici Araştırma Şirketi Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Sebepleri virüsten daha tehlikeli

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