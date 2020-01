Türkiye'de her gün 2 kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor

Rahim ağzı kanseri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların için önemli bir sağlık sorunu. Türkiye 'de yapılan araştırmalara göre her gün 4 kadına rahim ağzı teşhisi konulurken, yine her gün 2 kadın rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor.Rahim ağzı kanseri kadınlar arasında görülme olasılığı en yüksek kanser tiplerinden bir tanesi durumunda. Son yapılan araştırmalara göre Türkiye'de her gün 4 kadına rahim ağzı teşhisi konulurken 2 kadında rahim ağzı kanserinden hayatını kaybediyor ancak uzmanlar düzenli yapılacak taramalarla rahim ağzı kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirtiyor.Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan VM Medical Park Florya Hastanesi Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Boyraz rahim ağzı kanseri görülen kadınların tamamında HPV isimli ve cinsel yolla bulaşan bir virüsün görüldüğünü belirterek "Rahim ağzı kanseri ülkemizde önemli bir sağlık sorunu. Türkiye'de her gün 4 kadına rahim ağzı kanseri teşhisi konuluyor. Her gün 2 kadını rahim ağzı kanserinden kaybediyoruz. Biliyoruz ki rahim ağzı kanserinin tamamının da HPV denilen bir virüs görülüyor. Bu virüs cinsel yolla bulaşan bir hastalık ve toplumda oldukça sık görülüyor. Her 10 kadından bir tanesinde bu HPV virüsünü saptamak mümkün. Ancak bu virüsle enfekte olan her kadın rahim ağzı kanseri olmuyor. Bu süreci kolaylaştıran bazı faktörler var. Bunda da en önemli faktör sigara faktörü. Bağışıklık sistemini zayıf ve sigara kullanan hastalarda bu virüsle enfekte olduklarında rahim ağzı kanserinin daha sıklıkla görülüyor. Bu süreçte hasta sigarayı bırakmalı ya da bağışıklık sistemini güçlendirici aktiviteleri öneriyoruz" diye konuştu."HER HPV OLAN KADIN KANSER OLMUYOR"Doç. Dr. Boyraz her HPV tespit edilen kadının rahim ağzı kanseri olmayacağını belirterek "HPV'nin yüzden fazla çeşidi var. Bunların büyük bir kısmında kanser oluşmuyor. En sık rahim ağzı kanserine sebep olan tipleri 16 ve 18 dediğimiz yüksek riskli tipler. Türkiye'de de toplumda en sık görülen bu HPV türüdür. Özellikle biz HPV taramasında yüksek riskli dediğimiz tiplere odaklanıyoruz ve bunları saptamaya çalışıyoruz. Diğer düşük riskli tipler bulunan hastalarda siğil gibi sonuçlara yol açıyor. Her HPV olan kişide rahim ağzı kanseri oluşmadığını hastalarımıza anlatmak zorundayız. Hastalarımız da ilk HPV saptandığında panik halinde doktora başvuruyorlar. Her HPV olan hastada rahim ağzı kanserinin gelişmeyeceğini biz hastalarımıza anlatıyoruz. HPV şu anda dünyada cinsel yolla bulaşma oranı en yüksek hastalıktır" şeklinde konuştu."RAHİM AĞZI KANSERİ ÖNLENEBİLİR BİR HASTALIK"Rahim ağzı kanserinin rutin kontrollerle birlikte tamamen önlenebilir bir hastalık olduğunu dile getiren Boyraz "Ülkemizde de bakanlığımız HPV taraması yapıyor. Biz hastalarımıza bunu mutlaka rutin olarak öneriyoruz. HPV saptandığında hangi tipinin saptandığı önemli ve smear testi önemli. Mutlaka HPV saptanan hastalarımıza bir jinekolojik değerlendirmeye girmesini öneriyoruz. Eğer gerekirse kolposkopi dediğimiz kamerayla rahim ağzı büyütülerek o bölgenin yapısını değerlendiriyoruz. Eğer bir hücre değişikliği varsa bunu çok erken evrede saptayabiliyoruz. Rahim ağzı kanseri erken dönemde oluşmadan saptandığında rahim ağzı kanseri gerçekten önlenebilir bir hastalıktır. Düzenli taramalara giden bir haftada rahim ağzı kanserinin oluşmadan saptayıp engelleyebiliriz. Hastalarımız taramalarını düzenli bir şekilde yapmalı. Rahim ağzı kanserinde de diğer kanserler gibi Erken teşhis hayat kurtarır sloganı geçerli. Hastalığımız herhangi bir şikayet olmadan düzenli taramalarını yaptırarak hastalıktan kurtulabilirler" ifadelerini kullandı.(Volkan Kayalar - Armağan Yılmaz/İHA)