Haberler » Dünya » Türkiye'de her gün 9 kişi intihar ediyor; Avrupa ülkelerinde intihar oranı ne? - Haberler

Türkiye'de her gün 9 kişi intihar ediyor; Avrupa ülkelerinde intihar oranı ne?

Türkiye’de son günlerde ardı ardına intihar vakaları yaşanıyor. TÜİK verilerine göre 2018'de 3 bin 161 kişi intihar etti. Bu da her gün 9 kişinin intihar ettiği anlamına geliyor. Avrupa ülkeleri içinde ise en düşük intihar oranı Türkiye'de.

05.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:58 Türkiye'de her gün 9 kişi intihar ediyor; Avrupa ülkelerinde intihar oranı ne?
'de son günlerde ardı ardına intihar vakaları yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2018 yılında 3 bin 161 kişi intihar etti. Bu da her gün ortalama 9 kişinin hayatına son verdiği anlamına geliyor.

'da dört kardeşin intihar etmesinin ardından Antalya'da dört kişilik bir ailenin cesetleri bulundu. Son olarak İstanbul Bakırköy'de çarşamba günü aynı aileden 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Uzmanlar intiharların sebeplerini araştırırken ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve gelir dağılımı eşitsizliği bu tartışmaların başında geliyor.
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

17:45   Son Dakika: ABD askerlerinin ülkeden çıkarılmasına ilişkin oylama Irak Meclisi'nde kabul edildi - Haberler
17:43   İspanya'da anlaşmaya varan koalisyon hükümeti ilk turda parlamentodan güven oyu alamadı - Haberler
17:39   Elazığ'da minibüs bariyere çarptı: 3 yaralı - Haberler
17:33   Şanlıurfa'daki kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi - Haberler
17:32   Başkan Turanlı, AK Partili meclis üyelerinin aldığı kararı kamuoyuna açıkladı - Haberler
17:29   Irak Başbakanı Abdulmehdi: Kasım Süleymani bana bir mesaj taşırken öldürüldü - Haberler
17:24   Hasan Nasrallah: Süleymani'nin öldürülmesini İsrail istedi - Haberler
16:36   ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Süleymani suikastı açıklaması: İran mesajı aldı - Haberler
16:30   Kasım Süleymani'nin öldürülmeden hemen önce yazdığı not ortaya çıktı - Haberler
16:09   Esad rejimi İdlib'e hava ve kara saldırısı düzenledi! 10 ölü, 20'den fazla yaralı var - Haberler
5.01.2020 17:49:24