Türkiye'de her gün ortalama 3 bin 368 trafik kazası yaşanıyor

Güvenli sürüş için yeni teknolojilere odaklanan ve otomotiv aydınlatma çalışmalarına hız veren OSRAM, sürücülere daha net görüş sağlayan teknolojileriyle otomotiv sektörünün geleceğine de ışık tutuyor. Yasalarca belirlenen asgari standartlara kıyasla yüzde 200'e kadar daha fazla parlaklık sağlayan performans lambaları geliştirdiklerini söyleyen OSRAM Türkiye Otomotiv Satış Müdürü Can Sürücü, sürücülerin engelleri ve tehlikeyi daha erken görebilmelerini sağlayarak yol ve sürüş güvenliğini artırdıklarını belirtti.

Trafikte özelikle gece sürüşlerinde yolu daha net ve iyi görebilmek, olası tehlike ve engelleri de önceden fark etmeyi ve müdahale etmeyi kolaylaştırıyor. Son yıllarda otomotiv aydınlatma çalışmaları kapsamında güvenli sürüş için yeni teknolojilere odaklanan OSRAM, her yıl dünya çapında üretilen binek araçların yarısında tercih edilen marka olarak da ön plana çıkıyor.

"LED teknolojisi yaygınlaştıkça araç aydınlatmasının performansı artacak"

OEM ürünleriyle Türkiye'de birçok araç üreticisinin aydınlatma teknolojisinde çözüm ortağı olduklarını söyleyen OSRAM Türkiye Otomotiv Satış Müdürü Can Sürücü, Türkiye'de geçen yıl işbirliği yaptıkları Martaş ile hizmet ağlarını genişlettiklerini ve daha ulaşılabilir olduklarını belirtiyor.OSRAM'ın yol ve sürüş güvenliği için geliştirdiği yeni performans lambaları ile ilgili bilgi veren Sürücü, "Gece görüş özelliğiyle öne çıkan Night Breaker Silver ve yasalarca belirlenen asgari standartlara kıyasla yüzde 200'e kadar daha fazla parlaklık sağlayan Night Breaker Laser geliştirdiğimiz yenilikçi teknolojilerimizden. Yüksek ışık sağlayan lambalar ortalamanın üstünde gösterdiği performans ile sürücülerin yolu daha net görmesini sağlıyor. Böylece sürücüler tehlikeli durumları, engelleri ve yolu kullanan diğer araçları daha kolay bir şekilde fark edebiliyorlar" diyor.

Yüzde 100 daha fazla aydınlık yollar

OSRAM, Night Breaker Laser'in üretiminde "lazerli kabartma" adı verilen tekniği kullanan ilk şirket olarak sektöre öncülük ediyor. Bu teknolojinin kullanımı yasal olarak belirlenmiş parlaklık alt sınırından yüzde 150 daha fazla parlaklık sağlıyor. Serinin kusursuz gece görüşü sağlayan lambası Night Breaker Silver ise standart lambalara yakın kullanım ömrü ile yolu yüzde 100'e kadar daha fazla aydınlatıyor. 130 metre menzile kadar ulaşan ışık huzmesi ile daha iyi görüş mesafesi sağlıyor.