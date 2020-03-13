Türkiye'de ikinci koronavirüs vakası
Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı.
13.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 13.03.2020 09:00
Sağlık Bakanı Koca: "Dün akşam sonuçlanan test üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konulmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz."
(İHA)
(İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler : fahrettin koca, Güncel
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