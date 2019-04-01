Türkiye'de İlk Defa İnfinity Havuz !

Kilis kökenli Niziplioğlu Ailesi'nde beş kardeşin ortancası olan Ömer Niziplioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra iş dünyasına atılmış bir girişimci.

Baba mesleği olan kuyumculuk konusundaki deneyimlerini farklı alanlarda da faydaya çevirmek isteyen Nizipoğlu Ailesi, kuyumculuğun yanında özellikle İskenderun bölgesinde hayata geçirdikleri inşaat projeleriyle de tanınıyor.

Niziplioğlu İnşaat ile Bodrum Yahşi Koyu'nda Elit Lotus projesini hayata geçiren Niziplioğlu kardeşler, ardından farklı alanlarda kendi başlarına yol almaya karar verdiler.

2000'lerin başında akaryakıt istasyonu işletmeciliği ve yazılım ihracatı gibi farklı alanlarda girişimlerde bulunan Ömer Niziplioğlu, 2015 yılından itibaren ise turizmcilikte karar kıldı. İstanbul Zeytinburnu'nda Mercure Topkapı otelini işletmeye başlayan Niziplioğlu, Niziplioğlu Holding adıyla turizmde büyümeyi hedefliyor.

BALON ŞEKLİNDE OTEL

Niziplioğlu Holding, şu anda İstanbul'un merkezlerinden biri olan Mecidiyeköy'de ve Anadolu'nun yeni turizm merkezi Kapadokya'da iki önemli projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Ömer Niziplioğlu, "Toplam 100 milyon dolar yatırımla Mecidiyeköy'deki oteli 2019 Haziran'da, Kapadokya'daki oteli ise 2020 yılında faaliyete geçireceğiz" diyor. Şirketin şu anda 350 olan yatak kapasitesi bu iki otelin faaliyete geçmesiyle bine ulaşacak.

Ömer Niziplioğlu , özellikle Kapadokya'daki otelin mimarisinin çok ilgi çekici olacağını söylüyor. Nizipoğlu, bu otelin Kapadokya'nın sembolü haline gelmiş gezi balonu şeklinde olacağını ifade ediyor.

Niziplioğlu Holding, özellikle son yıllarda Türkiye'ye olan ilgisi giderek artan başta Çin olmak üzere Uzakdoğulu ve zengin turistleri hedefliyor. Bunun için yeni otel açma planları da var. Ömer Niziplioğlu , "Birkaç yıl içinde Pamukkale ve Efes bölgesinde de otel yatırımı planlıyoruz. Bu kapsamda arsa arayışımız sürüyor" şeklinde konuşuyor.

2.5 MİLYON TURİST KAPASİTESİ

Böylesine değerli olan bölgemizin, yılda 2,5 milyon turist çekme kapasitesi var. Biz de holding olarak da yatırımlarımıza 2 otel ile buradan başlamaya karar vermiş bulunuyoruz. Bunun için öncelikle 60 bin metrekare arazi satın alıp ruhsat işlemlerine başladık. Daha sonrasında ise Kapadokya'ya yakışan ve o bölgenin sembol binası olacak olan bir yapıyı hayata geçireceğiz. Görsel olarak bölgenin simgesi olan ve dünyada bir benzeri olmayan balon şeklinde bir yapıyı inşa ederek bir ilke imza atmayı planlıyoruz" dedi.

350 ODALI OTEL

Ömer Niziplioğlu, Kapadokya bölgesine gelen turistlerin önemine işaret ederek "Otelimiz 350 odası olacak. Otelde balo salonu, toplantı salonları gibi bir dizi sosyal ve sportif alan da yer alacak. Kapadokya'yı, Türkiye'de ilk defa infinity havuz ile bölgenin yeni cazibe merkezi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

10 MADEN SAHASI ALDI

Niziplioğlu Holding, diğer yandan madencilik sektöründe de iddialı adımlar atmak üzere harekete geçmiş durumda. Ömer Niziplioğlu, Aralık 2018'de kurdukları Nimaş ile Türkiye'de madencilik faaliyetlerinde yeni bir soluk yaratmayı planladıklarını kaydediyor.

Niziplioğlu, "Şu anda Antalya'da , Kayseri ve Konya'da 5 altın ve 5 doğaltaş maden sahamız var." diyor. Şirket, altın, bakır, gümüş, krom başta olmak bir dizi madenin çıkarılması ve işlenmesine yoğunlaşacak. Rezerv tespitlerinin uluslararası standartlarda yapılmasının ardından borsaya açılmak da hedefleniyor.

Türkiye'nin maden açısından oldukça zengin olduğunu belirten Niziplioğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, buna rağmen madencilikten yeterince verim alınamadığını belirtti. Kanada, ABD, Rusya gibi ülkelerin ekonomilerindeki önemli bir payın madencilik faaliyetlerinden geldiğinin altını çizen Niziplioğlu, "Maden Yatırım Ortaklığı Projesi ile Türkiye'de işletilmeyen tüm maden sahalarının rezerv tespitlerini yaparak uluslararası piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Böylece yatırımcıları Türkiye'ye çekebileceğiz ve bu sektörde şu anda var olan yatırım kaynağı sorununu da aşmış olacağız. Dolayısıyla hem yatırımcı, hem sektör, hem de ülke kazanacak" dedi.

Kaynak: Bültenler