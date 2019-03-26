Türkiye'de İlk Kez, Lise Öğrencilerinin Geliştirdiği İnsansı Robot "RoboTink" Ziyaretçilerle Buluşacak

Dijital dönüşümün en büyük trendlerinin tanıtıldığı WIN EURASIA 2019'da Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink) öğrencileri, Mitsubishi Electric ve İstanbul Teknik Üniversitesi Otomasyon Mühendisliği Bölümü'nün destekleri ile geliştirilen, RoboTink adını verdikleri insansı robotlarını tanıttılar.

ELEKTRONİK CİHAZLARI UZAKTAN KONTROL EDEBİLİYOR

Öğrencilerin fikirden üretime iki hafta içinde geliştirdikleri RoboTink'in özellikleri şöyle ifade edildi; "İlk versiyonu altındaki tekerlekleri sayesinde hareket edip, kollarını kolayca kullanabiliyor. Cep telefonu, tablet ya da bilgisayar gibi elektronik cihazlarla uzaktan kontrol edilebilen robotumuz ayrıca karşısına bir engel çıktığında otonom olarak hareketini durdurabiliyor. Bir sonraki versiyonda ise öğrencilerimiz RoboTink'in ayaklarını kullanarak yürüyüp konuşabilmesini sağlayacaklar.

ÖĞRENCİLERİN KENDİ ÜRETTİĞİ ÜRÜNÜ SERGİLEMELERİ GURUR VERİCİ

Tink Kurucusu Zeynep Dereli 'Dördüncü endüstri devrimindeki dijital dönüşümün ortaya çıkardığı yetenek ihtiyaçlarına sahip genç nesilleri yetiştirmek amacı ile kurulan okulumuz öğrencilerinin böyle önemli bir fuarda Mitsubishi Electric gibi dev bir markanın standında kendi tasarlayıp ürettikleri bir ürünü sergilemeleri bizim için gurur verici' dedi.

"ROBOTLARIN HAYATIMIZDAKİ ROLÜ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR"

Temel bilimler ışığı ile başlayan endüstrileşme çalışmaları sonucunda farklı sektörlerde pek çok yeni iş disiplininin oluştuğunu bildiren Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, öğrencilere Sanayi 4.0 evresine hazırlıklı olmaları için şu tavsiyelerde bulundu; "Genç neslin hızla dijitalleşen dünyadaki yeni disiplinleri iyi anlayıp yorumlamaları ve gerekli hazırlıkları yapmaları çok önemli. Bu süreçte sağladıkları hız ve kolaylıklar sayesinde robotların hayatımızdaki rolü de her geçen gün artıyor. Dolayısıyla ağırlıklı olarak sanayi, bilim ve sağlık alanlarında kullanılan endüstriyel robotları programlayabilecek, üretim hatlarına entegrasyonunu sağlayabilecek ve yeni robotlar tasarlayabilecek mühendislerin yetiştirilmesi önem kazanıyor.

"İNSANSI ROBOT PROJESİ İÇİN DESTEK OLMAKTAN SON DERECE MUTLUYUZ"

Bu noktada Mitsubishi Electric Türkiye olarak altı eksenli endüstriyel robotumuzu üniversitelerin mühendislik fakültelerine hibe ederek robot eğitim merkezleri kurulmasına katkı sağlıyoruz. Şimdi de Teknoloji ve İnsan Kolejleri (Tink) öğrencilerine geliştirmiş oldukları insansı robot projesi kapsamında destek olmuş olmaktan son derece mutluyuz. Gençlerin eğitimine katkıda bulunmak için hayata geçirdiğimiz çalışmaları önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi hedefliyoruz" dedi.

TÜM EVRELERİ ÖĞRENCİLER TARAFINDAN OKULDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

RoboTink'in elektronik, mekanik ve dış tasarımı, kesimleri ve bütün montaj işlemleri tamamen Tink öğrencileri tarafından okulun içinde gerçekleştirildiği belirtildi.