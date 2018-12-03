Türkiye'de İlk Kez Uygulanacak Proje İçin Milli Eğitim İle Protokol İmzalandı

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR, İzmir'de başta meslek liseleri olmak üzere tüm lise öğrencilerinde girişimcilikle ilgili farkındalık yaratmayı ve 21'inci yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip girişimcilerin yetişmesini hedefleyen 'İnovatif Düşünme ve Girişimcilik' projesini hayata geçiriyor. Proje, Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor

Hayata geçirdiği dev projelerle Türkiye ve Azerbaycan ekonomisine güç katan SOCAR Türkiye, gençleri yarınlara hazırlamak için yeni bir "İnovatif Düşünme ve Girişimcilik" projesine başlıyor. Gençlerin inovatif düşünme becerilerini geliştirmek için "Dersimiz: Girişimcilik" adıyla başlattığı projeyi duyuran SOCAR Türkiye, mesleki ve teknik ortaöğretimin niteliğini de artırmayı hedefliyor. Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilen projeyle öğrenciler, atölye çalışmaları, eğitim ve yarışmalarla yenilikçi projeler geliştirirken iş dünyası ve genç girişimcilerin deneyimlerinden de faydalanabilecekler. İzmir'de iki, Aliağa'da ise tüm lise öğrencilerini kapsayan ve iki yılda 10 okulda 1.600 öğrenciye ulaşılması hedeflenen proje, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ve SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte'un imzaladığı bir protokolle hayata geçti.

PROJE 2 YIL SÜRECEK

Tüm dünyada ekonomilerin büyümesi için çıkış yolu olarak görülen 'girişimcilik', üretim ve istihdama katkısından dolayı Türkiye ekonomisi açısından da büyük önem taşıyor. İzmir'de Aliağa İlçe Eğitim Müdürlüğü faaliyet alanı içindeki 8 lise ile Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyet alanı içindeki 2 lisede öğrenim gören tüm lise öğrencilerini kapsayan SOCAR Türkiye İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Projesi'nin, iki eğitim öğretim yılı sürmesi planlanıyor. Proje ile gençlerin sosyal beceri, inovatif düşünme, yenilikçi fikirler ortaya çıkarabilme ve sunabilme potansiyellerinin artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda gerçekleştirilecek atölye çalışmaları, eğitimler, yarışmalar ve iş kampları sonucunda ortaya çıkan projeler arasından seçim yapılacak. Sonrasında hayata geçirilecek hızlandırıcı çalışmalarla, seçilmiş projeler için kamu ve özel kurumların hibe programlarından destek bulunması ve bu projelerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor.