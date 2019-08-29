Haberler» Dünya» Haber

Türkiye'de internetten erkekler bilgisayar ve elektronik, kadınlar ise giyim malzemesi alıyor

Türkiye’de internetten erkekler bilgisayar ve elektronik, kadınlar ise giyim malzemesi alıyor

29.08.2019 08:30 Türkiye'de internetten erkekler bilgisayar ve elektronik, kadınlar ise giyim malzemesi alıyor
Türkiye'de internet üzerinden yapılan alışveriş oranı hızla yükseliyor. İnternettenmal veya hizmet siparişi verme yüzdesi 2009'da 11,8 iken bu oran 2019 yılında yüzde 34,1 oldu. Peki, Türkiye'de insanlar internetten ne satın alıyor? Alışveriş erkek ve kadınlara göre nasıl değişiyor?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması'na göre internetten alışverişlerde yüzde 67,2 ile en çok "giyim ve spor malzemeleri" siparişi veriliyor. Bunu sırasıyla "seyahat ile ilgili diğer faaliyetler" (yüzde 31,7), "gıda maddeleri ile günlük gereksinimler" (yüzde 27,4) ve "ev eşyası" (yüzde 26,9) takip ediyor. Elektronik araç satın alanların oranı yüzde 20,3 ve kitap, dergi, gazete alanların oranı ise yüzde 20,2. En az ise yüzde 3,3 ile "e-öğrenme araçları."
Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Son Dakika Dünya Haberleri
09:36   Zarif: abd görüşmek istiyorsa 'ekonomik terörizmini' sonlandırsın
09:30   Türkiye neden OECD ülkeleri arasında en yüksek faiz oranına sahip?
08:30   Türkiye'de internetten erkekler bilgisayar ve elektronik, kadınlar ise giyim malzemesi alıyor
08:30   Pentagon: S-400'leri ülke dışına çıkarırlarsa Türkiye'yi F-35 programı için yeniden değerlendiririz
08:30   Türkiye, 39 Avrupa ülkesi içinde enerjide ithalata en fazla bağımlı beşinci ülke
08:30   Türkiye et fiyatlarında Avrupa'da ucuz ülkelerden birisi
08:30   Emine Girişken: Yetkililere sesleniyorum, ben de Emine Bulut gibi ölmek istemiyorum!