Türkiye'de iş bulma ümidi olmayanların sayısı son 1 senede yüzde 40 arttı
2018 yılı Aralık ayında iş bulma ümidi olmayanların sayısı 598 bin iken bu sayı bir yılda 240 bin artarak Aralık 2019’da 838 bine kadar çıktı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Türkiye 'de işsizlik 2019 yılında rekor seviyeleri görürken insanların iş bulma ümidi de giderek azalıyor. Son bir yılda iş bulma ümidi olmayanların sayısı yüzde 40 arttı. 2018 yılı Aralık ayında iş bulma ümidi olmayanların sayısı 598 bin iken, bu sayı bir yılda 240 bin artarak Aralık 2019'da 838 bine kadar çıktı. Sadece iş ümidi olmayanların sayısı değil ev hanımlarının sayısı da aynı dönemde 361 bin arttı.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2019 yılı Aralık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 92 bin kişi artarak 4 milyon 394 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,2 puanlık artış ile yüzde 13,7 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Euronews.com
Manşet
Haberler
Haberler
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Kız öğrencinin "Beni taciz etti" dediği servis şoförü gözaltına alındı
Haberler
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı
Haberler
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Haberler
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Haberler
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor