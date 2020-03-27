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Türkiye'de işsizlik maaşı: Kimler alabilir? Başvuru şartları neler? Maaş ne kadar?

İşsizlik maaşı ödemelerinin yapıldığı İşsizlik Fonu’nun gelirleri; yüzde 2 işveren primi, yüzde 1 işçi primi ve yüzde 1 devlet katkısı ile faiz gelirlerinden oluşuyor.

27.03.2020 12:43 | Son Güncelleme: 27.03.2020 12:43
Türkiye'de işsizlik maaşı: Kimler alabilir? Başvuru şartları neler? Maaş ne kadar?

Koronavirüsün ekonomik hayatı alt üst etmesiyle gözler işsizlik maaşına çevrildi.


Covid-19 salgınından korunmak için bir çok ülkede insanlar evlerinde kalmayı tercih ederken bunlardan birisi de Türkiye. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ifadesiyle "Türkiye'nin hayatı, yüzde 80 seviyesinde durdu".

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Kaynak: Euronews.com



Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Dünya

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