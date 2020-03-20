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Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi

Türkiye'de 2019 yılı verilerine göre işsizlik 2,7 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi.

20.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:41
Türkiye'de işsizlik yüzde 13,7'ye yükseldi
Türkiye'de 2019 yılı verilerine göre işsizlik 2,7 puan artarak yüzde 13,7'ye yükseldi. Genç nüfusta ise işsizlik oranı yüzde 25,4'e çıktı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2019 yılı işsizlik rakamlarına göre, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştakiler arasında işsiz sayısı bir önceki yıla göre 932 bin artarak, 4 milyon 469 bine ulaştı. İşsizlik oranı da bir önceki yıla göre 2,7 puanlık yükselişle yüzde 13,7 olarak kaydedildi.

TÜİK'in verilerine göre, 2019 yılında istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yıla göre 658 bin kişi azalarak, 28 milyon 80 bin olarak tespit edildi. İstihdam oranı ise 1,7 puan artarak yüzde 45,7 oldu. İstihdam edilenlerin yüzde 56,5'i hizmet sektöründe yer aldı.

İşgücü ise 2019 yılında bir önceki yıla göre 275 bin artarak 32 milyon 549 bin, işgücüne katılım ise 0,2 puan azalarak, yüzde 53 olarak gerçekleşti.

Her dört gençten biri işsiz Genç nüfus olarak tanımlanan 15-24 yaş arasında işsizliğin bir önceki yıla göre 5,1 puan artarak, yüzde 25,4'e yükseldiği belirlendi. Bu grupta, istihdam oranı da 1,9 puan azalarak yüzde 33,1 olarak kaydedildi. Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise bir önceki yıla göre 1,5 puanlık artışla yüzde 26 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde, 15-64 yaş grubunda işsizlik oranı 2018'e kıyasla 2,8 puan artarak, yüzde 14 olarak kaydedildi. İstihdam oranı ise 1,7 puan azalışla yüzde 50,3, işgücüne katılım oranı ise değişim göstermedi ve yüzde 58,5 oldu.

Güneydoğu Anadolu işsizliğin en yoğun olduğu bölge

TÜİK verilerine göre, işsizliğin en yüksek olduğu iller toplam yüzde 30,9 ile Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt olarak belirlendi. İşsizliğin en düşük olduğu iller ise yüzde 7,6 ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop oldu.

En yüksek istihdam ve işgücüne katılım oranı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'nde kaydedildi. DW/ JD,BK

(c)

Kaynak: Deutsche Welle

Etiketler : Ekonomi

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