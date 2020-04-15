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Türkiye'de kaç kişi karantinada? Kaç şehirde karantina uygulaması var?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada karantina uygulaması yapılan şehir ayısı ve kaç kişinin karantina olduğuna dair sayısal bilgiler paylaşıldı. Peki, kaç şehirde karantina uygulaması var? Türkiye'de kaç kişi karantinada?

15.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:51
Türkiye'de kaç kişi karantinada? Kaç şehirde karantina uygulaması var?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı şehirlerde karantina uygulaması yapılıyor. Onu ile ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı karantina olan şehir sayısı ve karantinada olan kişi sayıları hakkında bilgi verdi. Türkiye 'de kaç kişi karantinada? Kaç şehirde karantina uygulaması var?

KAÇ ŞEHİRDE KARANTİNA UYGULAMASI VAR?

Bakanlıktan yapılan açıklamada "58 ilimizdeki, üç ilçenin tamamında, iki ilçenin merkezinde, altı beldede, 85 mahallede, 115 köyde ve 16 mezrada karantina tedbirleri uygulanmaktadır" denildi. 14 kentte 41 yerleşim bölgesinde karantinanın kaldırıldığı açıklandı.

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ KARANTİNADA?

Bakanlığın verilerine göre karantinaya alınan bölgelerdeki nüfus sayısı 251 bin 726.

Etiketler: Koronavirüs, Türkiye, Gündem, Güncel
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