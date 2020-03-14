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Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yapılan koronavirüs, Türkiye'ye de sıçradı. Şu ana kadar vaka sayısının 5 olduğu ülkemizde şimdiye kadar 4 bini aşkın kişiye de test yapıldı.

14.03.2020 09:37 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:40

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 5 bine yakın kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Türkiye 'ye de sıçradı. Türkiye, acil koduyla Bilim Kurulu'nu topladı ve bir dizi kararlar aldı. Kararlar arasında birçok ülkeye seyahat yasağı, şüpheli görülen kişilerin karantinaya alınması ve hijyen tedbirlerinin arttırılması başta olmak üzere pek çok konuda tedbirler yer aldı.

Ölümcül etkiye sahip olan virüsün Türkiye'ye de sıçraması sonrası kaç kişiye test yapıldığı konusu merak konusu oldu.

"4 BİNİ AŞKIN KİŞİYE TEST YAPILDI"

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs salgınıyla ilgili "Ülkemizde kaç kişiye test yapıldı?" sorusuna yanıt verdi.

Hürriyet gazetesine açıklamalarda bulunan Azar, "Türkiye şimdiye kadar 4 bini aşkın kişiye test yaptı. Bu rakam dünya geneline göre az gibi gelebilir ancak şüpheli vaka sayısına baktığımızda yeterli. Yurtdışı bağlantısı, yüksek ateş ve öksürük gibi belirtileri taşıyanlara yaptığımız için şüpheli vaka sayısı az" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

NE OLMUŞTU?

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da rastlanan kovid-19, yüzlerce ülkeye sıçradı ve 5 bine yakın insanın ölümüne sebep oldu. Türkiye'deki ilk vakayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart günü canlı yayında duyurdu. Bir erkek hastanın test sonuçlarının pozitif çıktığını ve hastanın karantinaya alındığını duyurdu. İlerleyen günlerde vaka sayısının 5'e çıktığını da yine Sağlık Bakanı duyurdu. Bakan Koca, "5 enfekte hastamızın tamamı birbiriyle bağlantılı" dedi.

Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Güncel

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