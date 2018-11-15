Türkiye'de Kaç Suriyeli Var? İşte 2018 Yılına Ait Verilerle Türkiye'deki Suriyeli Sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2019 yılı sunumunu yaptı. Soylu, vatandaşlar tarafından merak Türkiye'de kaç Suriyeli var sorusunu da yanıtladı.

"TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 594 BİN SURİYELİ VAR"

Suriyelilerle ilgili bilgiler paylaşan Soylu,"Ülkemizde 4,7 milyon yabancı var. Bunların 3 milyon 594 bini Suriyeli" açıklamasını yaptı.

BİNLERCESİ GERİ DÖNDÜ

"Yapılan sınır ötesi operasyonların da etkisiyle 278 bin 139 Suriyeli, Cerablus, Azez, Mane, El Bab, Afrin dahil olmak üzere geri dönmüştür" dedi.