08.07.2019 14:02
Haberler» “kultur-sanat“» Haber

"Türkiye'de Kadın ve Müzik" kitabı çıktı

"Türkiye

TÜRKİYE'DE kadın bestecilerin tarihinin ele alındığı 'Türkiye'de Kadın ve Müzik' kitabı çıktı.

TÜRKİYE'DE kadın bestecilerin tarihinin ele alındığı 'Türkiye'de Kadın ve Müzik' kitabı çıktı.

Kitabın derlemesi Patricia Adkins Chiti ve Selen Gülün, yayına hazırlığı ise Fahri Aral tarafından yapıldı. Osmanlı döneminden günümüze uzanan kitap üç bölümden oluşuyor.
Kitabın ilk bölümünde Şirin Özgün'ün 'Tanrıçalardan Tefçilere: Türkiye'de Kadınların Müziğinin Tarihine Bir Bakış', ikinci bölümünde Şehvar Beşiroğlu'nun 'Osmanlı Müziğinde Kadınlar' ve üçüncü bölümnde ise 'Türkiye'de Kadın Besteciler Sözlüğü' yer alıyor.

Osmanlı döneminden günümüze kadın ve müzik tarihini anlatan kitap, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları tarafından İngilizce ve Türkçe olarak yayımlandı.


Kaynak: DHA
Türkiye, Kültür Sanat

Son Dakika Haberleri
14:02   "Türkiye'de Kadın ve Müzik" kitabı çıktı
13:41   Sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su verdi
12:56   Çaldığı sayısız müzik aletiyle en eski Türk müziğini tekrar gün yüzüne çıkarmayı hedefliyor
12:50   Sıcaktan bitkin düşen köpeğe ayakkabısıyla su verdi
12:35   Akademisyen kardeşlerden Devlet Bahçeli'ye kitap
12:16   Kuşadası Gençlik Festivali başlıyor
12:11   "Mitolojik ada"nın efsaneleri turistleri karşılıyor