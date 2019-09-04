'Türkiye'de kanserden ölümler, kalp hastalıklardan ölümleri geçti'

5 kıtada, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu onlarca ülkede yapılan bir araştırma, kanserin kalp hastalıklarını geçerek ana ölüm nedeni olmaya başladığını ortaya koydu.

Kanada McMaster Üniversitesi Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Enstitüsü'nün yaşları 35 ile 70 arasında değişen 160 bini aşkın hastanın ölüm ve hastalık kayıtlarını inceleyerek yaptığı araştırmaya göre kalp hastalıkları küresel olarak hala ana ölüm nedeni.

Ancak İsveç, Kanada, Şili, Arjantin, Polonya ve Türkiye gibi yüksek ve orta gelirli ülkelerde kanserden ölümler daha yaygın.

Sonuçları tıp dergisi Lancet'te yayımlanan ve 2005-2016 yıllarını kapsayan araştırmada bu değişim, büyük ölçüde yüksek gelir grubundaki ülkelerde kalp-damar rahatsızlıklarının önlenmesi ve tedavisine yönelik ilerlemeyle kanser hastalıklarını önleme ve tedavide henüz yeterince yol alınmamasıyla açıklanıyor.

'Yoksul ülkelerde kalpten ölümler kanserden ölümlerin üç katı'

Araştırmaya göre, yüksek gelir grubundaki ülkelerde kanserden ölümler kalp rahatsızlıklarından ölümlerin iki katına çıktı.

Düşük gelirli ülkelerde ise kalp-damar hastalıklarından ölümler, kanserden ölümlerin üç katı.

Dünya genelinde kalp hastalıklarından ölümlerin oranı yüzde 40. Ancak zengin ülkelerde bu oran yüzde 23.

Türkiye'deki sonuçlar, üst-orta gelir grubunda yer almasına rağmen, yüksek gelirli ülkelerdekiyle benzerlik gösteriyor.

Araştırmada kalp hastalıklarından ölümlerle gayri safi milli hasıla arasındaki bağa dikkat çekilerek kalp rahatsızlıklarından ölümler sağlık hizmetlerine erişimin düşük olması ve risk faktörlerine bağlanıyor.

Orta ve düşük gelirli ülkelerde de zengin ülkelerdeki eğilimin hakim olması durumunda önümüzdeki yıllarda kanserin küresel olarak ana ölüm nedeni olacağı vurgulanıyor.