Türkiye'de kenevir üretiminde lokomotif il "Samsun"

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selim Aytaç, Türkiye'de kenevir üretiminde Samsun'un en önemli üretici il arasında olduğunu belirterek, 2019 yılında Samsun'un kenevir ekim oranının Türkiye'nin yüzde 60'ı civarında olduğunu söyledi.



Samsun Valiliği öncülüğünde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Belediyesi, OMÜ, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, MÜSİAD, Samsun Ticaret Borsası, OKA iş birliği ile "Türkiye Kenevir Sektörü 1. Buluşması" gerçekleştirildi.



"Proje başına 2 milyon liraya kadar hibe vereceğiz"



Çalıştayın açılış konuşmasını yapan OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, geçen hafta OKA'nın 3 konuda mali destek konu programını açıkladığını söyledi. Bu programlardan bir tanesinin Turizm Alt Yapı Programı olduğunu belirten Özen, "Proje başına 2 milyon liraya kadar hibe vereceğiz. Yüzde 75 hibe olmak üzere önümüzdeki dönemde 21 milyon lira biz, 20 milyon lira da paydaşlarımız katarsa Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta 42 milyon liralık bir turizm yatırımı hedefliyoruz" dedi.



"2013-2018 yılları arasında Narlısaray Mahallesi tek başına kenevir tarımı yapmıştır"



OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selim Aytaç, kenevir ekim alanının artmasına en önemli sebep olan yeni nesil kullanım alanlarının başında ilaç sektörünün geldiğini vurguladı. Aytaç, "Kanada, İsrail, Çin ilaç sektöründe dünyada önder ülkelerdir. Bu ülkelerde SBD oranını artıran çeşitlerin geliştirilmesiyle ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Tüketici bilincinin gelişmesiyle kenevirin de bundan olumlu bir şekilde faydalanacağını düşünmekteyiz. Binlerce yıldan beri Anadolu coğrafyasında tarımı yapılan kenevir ekim alanları 1960'lı yıllarda 140 bin dekar iken 2013 yılında 19 dekara düşmüştür. Bu üretimin de sadece Samsun'un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde olduğunu söylemek gerekiyor. O mahalleye şükranlarımızı iletmemiz gerekmektedir. 2013-2018 yılları arasında Narlısaray Mahallesi tek başına kenevir tarımı yapmıştır. Hem de alıcısı olmadan, nereye satacağını bilmeden. Bu bizim için belki bir çıkış noktası belki de bir başlangıç noktası olacaktır. 2015-2018 yılları arasında ekim alanımızda bir miktar artış olmakla beraber 2019 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üzerindeki algıyı yıkan konuşmasının ardından ekim alanlarımız 2019 yılında bin dekarın üzerine çıkmıştır. Ekim yapan il sayısı da 10'un üzerindedir. Bu sevindirici bir haberdir. Ancak hala Samsun en önemli üretici il arasındadır. 2019 yılında Samsun'un kenevir ekim oranı yüzde Türkiye'nin 60'ı civarındadır" diye konuştu.



"Çalışmalarımız neticelenmek üzere"



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kenevir sanayisinin işlenmesi noktasında yapılacak olanları anlatarak, "Sanayi alanlarının oluşturulması gerekiyor. Vezirköprü'de bu alan oluşuyor. Vezirköprü'nün dışında şu anda yatırım olmasa da hazır sanayi parsellerimiz var. Asıl üretim sanayisinin Vezirköprü'de oluşması için gerekli çalışmamız şu anda neticelenmek üzere" şeklinde konuştu.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran ise kenevir deyince Türkiye'de ilk akla gelen üniversitenin OMÜ olduğunu ve bunun uzun zamandır üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel çalışmalar neticesinde oluştuğunu aktardı.



Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın da son 6 ayda kenevir ile ilgili gelişmelerden sonra Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığı noktasında ilk adımın Samsun'dan atılacağını kaydetti.



"Her şey çok planlı bir şekilde, adım adım gidiyor"



Samsun Valisi Osman Kaymak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenevir üretimine ön ayak olmasının kendileri için büyük şans olduğuna dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımızın bunu gündeme alması, genelgesi, daha sonra da Kenevir Araştırma Enstitüsünü kurmamız, gerçekten her şey çok planlı bir şekilde, adım adım gidiyor. Cumhurbaşkanımızın bu işin başında olması çok önemli. Bunları ilgili makamlara anlatamazsınız. Bakana anlatırsın, müsteşara anlatırsın, maliyeden geçmez ama Cumhurbaşkanımızın direkt bu işin başında olması büyük bir şans. Lütfen herkes bilgisini, birikimini, tecrübesini ortaya koysun. Yapılacak çalışmaları planlayalım. Kenevir çok farklı bir alan. Tarımın ötesinde de her alanda kullanılabilmesi yönünden Türkiye'yi gelişmişlik düzeyine çıkaran, istihdamına büyük katkı sağlayacak, ihracatı artıracak, gücümüze güç katacak bir ürün" ifadelerini kullandı.



Toplantıda ayrıca, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Kibar Ak, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı ve Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de birer konuşma yaptı. Ayrıca, MÜSİAD Milli ve Yerli Üretim Üst Kurulu Başkanı Soner Meşe sunum gerçekleştirdi. Açılış konuşmalarının ardından çalıştaya geçildi. - SAMSUN

