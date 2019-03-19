Türkiye'de Kömür Rezervimiz Son Keşiflerle Göre 19 Milyar Tona Ulaştı"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
, Kütahya
'nın Tavşanlı
ilçesi Tunçbilek
beldesinde kömür işçileri ile bir araya gelerek, laboratuvarın açılışını gerçekleştirdi.
Bakan Dönmez işçiler ile birlikte yemek sonrası yaptığı konuşmada Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün (MTA) geçtiğimiz yıl bir rekora imza atarak 1 milyon 500 bin metre sondaj yaptığını bildirdi.
Dönmez, burada yaptığı konuşmada, kömürün yer altında kalmasının kimseye faydası olmadığını ve ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.
Yerli yer altı kaynaklarının mutlaka kullanılması gerektiğini belirten Dönmez, " Türkiye
'de kömür madeni rezervimiz son keşifler ile birlikte 18-19 milyar tona ulaştı" dedi.
Daha sonra Maden araştırmaları üzerine çalışmalar yapacak laboratuar açılışını gerçekleştirdi. - KÜTAHYA
Türkiye, Kütahya, İşçi, Güncel
Kaynak: İHA