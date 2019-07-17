17.07.2019 12:52
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Türkiye'de konut satışlarındaki gerileme sürüyor: Haziran'da geçen yıla göre yüzde 49 düşüş

Türkiye

Türkiye’de 2018’de başlayan konut satışlarındaki düşüş giderek artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 azaldı.

Türkiye'de 2018'de başlayan konut satışlarındaki düşüş giderek artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde konut satışları 2019 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 azaldı. Satışlar Ocak-Haziran aylarını kapsayan yılın ilk yarısında 2018'nin aynı dönemine göre ise yüzde 22 düştü.

Türkiye'de 2018'e kadar 10 yıldır artış gösteren ve ilk kez geçen sene yıllık bazda düşüş yaşayan konut satışlarındaki olumsuz gidişatın giderek güçlendiği gözleniyor. Haziran ayında konut satışları Mayıs ayına göre yüzde 33 düşerek 61 bin 355 oldu. Satışlar, 2018'in aynı ayına (119 bin 413) göre ise yüzde 49 düştü.
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Kaynak: Euronews.com
Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Ekonomi

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