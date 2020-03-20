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Türkiye'de 'koranavirüs affı' gündemde; 100 bin kişiye tahliye yolu açılabilir

Türkiye’de ‘koranavirüs affı’ gündemde; 100 bin kişiye tahliye yolu açılabilir

20.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 20.03.2020 11:58
Türkiye'de 'koranavirüs affı' gündemde; 100 bin kişiye tahliye yolu açılabilir
Türkiye 'de koronavirüsün yayılması üzerine ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilmesi için daha önce başlatılan ancak rafa kalkan öneri yeniden gündemde. Yaklaşık 100 bine yakın mahkuma tahliye yolu açılabilir.

euronews'in TBMM kaynaklarından aldığı bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu üyelerinden bu konuda yeni bir çalışma başlatılmasını istedi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Euronews, Türkiye, Dünya

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