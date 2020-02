"Türkiye'de korona değil grip daha önemli bir sağlık sorunu"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, korona virüse ilişkin, " Türkiye 'de virüs olmadığı için asla maske kullanılmasına gerek yok. Tahminimiz minimum 75 bin civarında vakayla sonlanacağı. Şu an için yeni korona virüs değil Türkiye'de grip daha önemli bir sağlık sorunu" dedi.Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve ölümlere neden olan korona virüsünün dünya ülkelerinde de görülmeye başlaması vatandaşlarda paniğe neden oldu. Virüse karşı tüm dünyada çeşitli önlemler alınırken Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği de konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. KLİMİK Derneği'nde gerçekleşen programa KLİMİK Derneği Başkanı, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, KLİMİK Derneği Genel Sekreteri ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Derneğin yönetim kurulu üyeleri Prof. Dr. Gökhan Aygün, Prof. Dr. Önder Ergönül katıldı. Açıklamada vatandaşların virüs nedeniyle paniğe kapılmaması gerektiği ifade edildi.Türkiye'de korona virüsü taşıyan herhangi bir hastanın tespit edilmediği belirtilirken vatandaşların maske kullanmasına gerek olmadığı belirtildi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, son 14 günde hastalığın olduğu bölgelerden gelen ya da böyle bir hastayla temas edenler kişilerin dikkatli olması gerektiğini belirterek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleri durumunda kişilerin hekime başvurmaları gerektiğini ifade etti."BU İLAÇ BUNA KESİN ETKİLİDİR DİYEBİLECEĞİMİZ BİR DURUM YOK"Korona virüsünü kesin olarak tedavi edebilecek ilaçların henüz tespit edilemediğini geçmişte bazı virüslere yönelik kullanılan bir takım ilaçların deneysel olarak kullandığını belirten Prof. Dr. Yavuz, "Hastalığın tedavisinde kullanılabilecek kesin etkileri gösterilmiş bir ilaç yok, şu an destek tedavisi yapılıyor. Tek olgulardan elde edilen şeyleri kesin bir yargı olarak kullanamayız. Bu ilaç buna kesin etkilidir diyebileceğimiz bir durum yok. Umulmadık etkiler de çıkabilir. O nedenle 1-2 ilaç deney ortamında etkili görülüp ağır hastalar üzerinde de kullanılıyor. Korona virüsü de aynen gribin yaptığı gibi zatürre yapabilir herkes de değil" diye konuştu."TAHMİNİMİZ MİNİMUM 75 BİN CİVARINDA VAKAYLA SONLANACAĞI"Korona virüs nedeniyle toplumda bilgi kirliliği yaşandığını ifade eden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise, "Dünya üzerinde saat 11.00 itibariyle korona virüs tanısı almış olan 20 bin 636 vaka var. Bu hastalar içinden ne yazık ki 427 kişi hayatını kaybetti. Çin dışında birkaç ülkede vakalar ikili basamağa ulaştı bunlar arasında en çok Japonya'da. Türkiye'de virüs olmadığı için asla maske kullanılmasına gerek yok. Maske kullanımı yalancı bir güvene neden olarak hastalanma riskini artırıyor. Özel maskeyi hiçbir şekilde virüs Türkiye'ye gelse dahi vatandaşlarımızın kullanması asla gerekmeyecek. Panik şundan kaynaklanıyor; virüs çok bilinmez bir virüs, yapı değiştirerek insanlar arasında bulaşmaya başladı. Şuan için etkili bir tedavisi, aşısı yok. Ölümlere neden oluyor. Bu nedenle bir panik havası var. Ama bu panik, ülkemiz için asla gerekli değil tam tersi yanlış uygulamalara neden oluyor. Virüsün laboratuvarda üretilen bir biyoterör virüsü olduğu iddiası soru olarak bize de çok geliyor. Bizim için bu virüsün ortaya çıkması hiç şaşırtıcı değil, biz bu salgınla ilgili en ufak bir komplo teorisi olduğunu düşünmüyoruz. Tahminimiz minimum 75 bin civarında vakayla sonlanacağı" ifadelerini kullandı."YENİ KORONA VİRÜS DEĞİL TÜRKİYE'DE GRİP DAHA ÖNEMLİ BİR SAĞLIK SORUNU"Hastalığın tedavisine yönelik denenen bazı ilaçlarla ilgili konuşan Azap, "HIV, AIDS tedavisinde zaten kullanılmakta olan iki ilacın kombinasyonundan oluşan bir ilaç, bu ilacın SARS virüsüne etkili olduğu ortaya konmuştu bunda da deneniyor. Bir diğer ilaç da SARS'a özel olarak geliştirilmiş olan bir anti viral ilaç. Çin'de kullanılıyor ve ilk bulgular bu hastalarda bir miktar etkisi olduğu yönünde bizim için önemli olan bu ilaçların kesin olarak etkili olduğunu söylemek ancak insanlarda yapılacak klinik çalışmalarla mümkün. Çin bu çalışmaları başlattı birkaç hafta sonra ön bulguları elimizde olacak. Bu ilaçlardan umutluyuz. Şu an için bu virüsün kesin tedavisinde kullanılabilecek kesin bir anti viral yok. Bu virüsün kaynağı yarasalar bu kesin ama şu an için bu virüs domuzdan izole edilmedi. Domuz gribi demiyoruz artık mevsimsel grip, 2009'da domuzlardan bulaştı ama artık insandan insan bulaşıyor. Griplerle ilgili bilinmezlikler yok. Belirli bir tedavisi var, o yüzden insanlarımız bu kadar korkmuyorlar ama hangisi daha önemli bir sağlık sorunu şuan Türkiye için derseniz; şuan için yeni korona virüs değil Türkiye'de grip daha önemli bir sağlık sorunu" şeklinde konuştu.(Hasibe Karadağ/İHA)