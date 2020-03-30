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Türkiye'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 168 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü ile ilgili son rakamları paylaştı.

30.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 19:30
Türkiye'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 168 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsü ile ilgili son rakamları paylaştı. Koca, Türkiye 'deki toplam vaka sayısının 10 bin 827'e, toplam vefat sayısının da 168'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye'de ilk vakası 11 Mart'ta görülen korona virüsü, can almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 37 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, toplam test sayısının 76 bin 981, toplam vaka sayısının 10 bin 827, vefat sayısının 168, yoğun bakım hasta sayısının 725, entübe hasta sayısının 523, iyileşen hasta sayısının 162, bugünkü test sayısının 11 bin 535, bugünkü vaka sayısının bin 610 ve bugünkü vefat sayısının 37 olduğunu bildirdi. - ANKARA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Türkiye'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 168 oldu - Haberler

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