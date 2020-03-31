Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 214 oldu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle Türkiye'de vefat edenlerin sayısının 214'e yükseldiğini belirterek, "Toplam vaka sayısı 13 bin 531, iyileşen hasta sayısı 243 oldu" dedi.

31.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:10
Türkiye'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 214 oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle Türkiye 'de vefat edenlerin sayısının 214'e yükseldiğini belirterek, "Toplam vaka sayısı 13 bin 531, iyileşen hasta sayısı 243 oldu" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün virüs nedeniyle 46 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Koca, toplam test sayısının 92 bin 403, toplam vaka sayısının 13 bin 531, vefat sayısının 214, yoğun bakım hasta sayısının 847, entübe hasta sayısının 622, iyileşen hasta sayısının 243, bugünkü test sayısının 15 bin 422, bugünkü vaka sayısının 2 bin 704 ve bugünkü vefat sayısının 46 olduğunu bildirdi.
(Musa Erdoğan7İHA)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Fahrettin Koca, Türkiye, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'de korona virüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 214 oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İtalya’nın Fransa da son rakamları açıkladı! Ölü sayısı hızla artıyor Haberler
İtalya'nın Fransa da son rakamları açıkladı! Ölü sayısı hızla artıyor
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı Haberler
Test sayısının arttığını belirten Bakan Koca, vatandaşlara çağrı yaptı
Afrika’nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi Haberler
Afrika'nın 6 ülkesinde koronavirüs vakası tespit edilmesi
Türkiye’de korona ölümleri 214’e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı Haberler
Türkiye'de korona ölümleri 214'e yükseldi, vaka sayısı 13 bini aştı
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi Haberler
Hazine arazisi kiralayan çiftçilerin kira ödemeleri ertelendi
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı Haberler
Dünya genelinde koronavirüs ölümlerinde bir eşik daha aşıldı
İtalya’da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona bilançosu ağırlaşıyor! Bir günde 837 kişi öldü
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı Haberler
Koronaya yakalanan Kırklareli Valisi karantinaya alındı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:54: Dağlık Karabağ'daki sözde seçimlere tepkiler - Haber 20:52: Prof. Dr. Necmettin Ünal: İpin ucu kaçtı, bazı illerde sokağa çıkma yasağı şart - Haber 20:51: Gözetim altında kaldıkları yurdun camlarından şarkı söylediler - Haber 20:50: İtalya, virüs nedeni ile hayatını kaybedenler için yas tuttu - Haber 20:50: İzmir'de ambulans kaçıran şahıs yakalandı - Haber 20:12: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Irak'taki saldırılara yanıt vereceğiz - Haberler 20:08: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim - Haber 19:49: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi - Haber 19:26: Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı - Haber 19:09: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi - Haber 18:50: Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı - Haber