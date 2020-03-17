- Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi
- Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi Türkiye'de korona virüs vaka sayısı 47'ye yükseldi.
17.03.2020 00:06 | Son Güncelleme: 17.03.2020 00:07
- Türkiye'de korona virüsü vaka sayısı 47'ye yükseldi
ANKARA - Türkiye'de korona virüs vaka sayısı 47'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 29 kişiye korona virüs tanısı konduğunu ve toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım" dedi.
ANKARA - Türkiye'de korona virüs vaka sayısı 47'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 29 kişiye korona virüs tanısı konduğunu ve toplam vaka sayısının 47'ye yükseldiğini açıkladı. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü. Yurt dışı teması risk olmaya devam edecek. Tedbirleri sıkı uygulayalım" dedi.
Kaynak: İHA
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Etiketler : Genel
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