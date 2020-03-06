Türkiye'de koronavirüs neden görülmüyor? İşte yanıtı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Virüsün şu ana kadar Türkiye 'ye gelmemesi ise bir yandan sevindirirken bir yandan kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Türkiye'de yaptığı araştırmalar ile adından söz ettiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın bu konuda sansasyon yaratacak bir iddiası var. Dediğine göre koronavirüs Türklere bulaşmıyor sebebi de genlerimiz.& ;







'En fazla 10-20 kişiyi etkiler'





Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş'ın iddiasına göre koronavirüsün gen farkından dolayı Asya ırkını daha çok etkiledi. Türkiye'ye bu salgın gelse en fazla 10-20 kişiyi etkiler. Erbaş'ın iddiasına göre bunun sebebi Türkiye'nin daha karışık genlere sahip olması. Türkiye'nin bu virüs salgınından çok az etkileneceğini dile getiren Fizyoloji Uzmanı Doç. Dr. Oytun Erbaş, şunları söyledi:







'Genetik köken önemli'





"Koronavirüsün şu ana kadar yayılım bölgesi Wuhan ve çevresi yani Çin. Bu bölgedeki genetik kökeni ortak insanları yakalıyor. Bunlar daha çok sarı ırk ve kısa boylu insanlar. Yapılan çalışmalarda virüsün akciğerde tutunduğu protein Asya ırkında daha fazla. Beyaz ve siyah ırklarda ise 6'da 1 oranında daha az. Onun için buralarda görülse bile çok daha az görülecektir ve hafif geçecektir.











'Daha karışık bir gen grubuyuz'





İnsanların genetik özellikleri farklı olduğu için Asyalıları, beyaz ırkı ve siyah ırkı farklı etkilediği çok net olarak biliniyor. Türkler Asya ırkı ama bize biraz da Akdeniz'den gen gelmiş. Biz biraz Macaristan, Rumen grubundan da gen almışız. Daha karışık bir gen grubuyuz. Ben Türkiye'nin çok az etkileneceğini düşünüyorum."







'Kolonya da önemli'

Maske takmanın hastalığı engellemeyeceği hatta nemden dolayı daha fazla yakalanma riskine sahip olunacağını ifade eden Doç. Dr. Erbaş, şunları söyledi:

"Bağışıklık sorunu olanlar eğer vak'a çıkarsa evden çıkmasınlar. El yıkaması çok önemli. Ben eskiden ellerimi 3-4 defa yıkarken şu anda 5-6'ya çıkardım. Yanımda kolonya alışkanlığı kazandım. Ellerimi yıkayamıyorsam bir kolonyadan geçiriyorum.







Maske daha çok hasta ediyor

Maske takmaya gerek yok. Çünkü maske nemle ıslanıyor. Virüs üstünde daha çok birikir. Maske bırakın önlemeyi hasta olmayı bile kolaylaştırabilir. Virüsün bulaştığı 3 yer var. Göz, burun ve ağız. Paniğe gerek yok. Önemli olan akılcı olmak. Ben bazen görüyorum. Çok fazla miktarda 'vaka çıksa' diye bir hazırlık var. İnşallah Sars gibi olur ve bu ülkeye uğramaz. Biz de koronavirüsten hiç üzülmeyiz." (İhlas Haber Ajansı)