Türkiye'de koronavirüs önlemleri: Hangi etkinlikler iptal edilecek?
Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından birçok toplu etkinlik iptal edildi ya da ertelendi.
11.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:45
Türkiye 'de ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından birçok toplu etkinlik iptal edildi ya da ertelendi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bakan Kasapoğlu maçların seyircisiz oynanması gibi bir gündemleri olmadığını ancak mart-nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan yurt içi ve dışındaki 80'den fazla organizasyonun ertelendiğini söyledi. Kasapoğlu gençlik kamplarındaki uluslararası çalışmaların da ertelendiğini belirtti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bakan Kasapoğlu maçların seyircisiz oynanması gibi bir gündemleri olmadığını ancak mart-nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan yurt içi ve dışındaki 80'den fazla organizasyonun ertelendiğini söyledi. Kasapoğlu gençlik kamplarındaki uluslararası çalışmaların da ertelendiğini belirtti.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Dünya
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