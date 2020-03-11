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Türkiye'de koronavirüs önlemleri: Hangi etkinlikler iptal edilecek?

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından birçok toplu etkinlik iptal edildi ya da ertelendi.

11.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:45
Türkiye'de koronavirüs önlemleri: Hangi etkinlikler iptal edilecek?
Türkiye 'de ilk yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakasının görülmesinin ardından birçok toplu etkinlik iptal edildi ya da ertelendi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bakan Kasapoğlu maçların seyircisiz oynanması gibi bir gündemleri olmadığını ancak mart-nisan aylarında kota müsabakalarına yönelik olmayan yurt içi ve dışındaki 80'den fazla organizasyonun ertelendiğini söyledi. Kasapoğlu gençlik kamplarındaki uluslararası çalışmaların da ertelendiğini belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Dünya

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