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Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ertelendi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

19.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:28
Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbol ligleri ertelendi
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : basketbol, voleybol, Futbol, Dünya

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