Son dakika: Türkiye’de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye 'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 425'e, vaka sayısının ise 2 bin 786 artarak 21 bin 921'e yükseldiğini ifade etti. İyileşen hasta sayısı ise 69 artarak 484'e yükseldi. Ancak vaka sayısındaki artışın her geçen gün artması hükümeti, salgını önlemek amacıyla bir takım yeni önlemler almak zorunda bıraktı.

4 YENİ TEDBİR ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından, koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan 4 yeni tedbiri açıkladı. Erdoğan, 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı geldiğini ve 31 şehre giriş çıkışın yasaklandığını açıkladı. Erdoğan ayrıca önemli bir kuralın daha geldiğini açıkladı. Sosyal mesafeye en az üç adım olarak riayet edilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, "İkazlara uymayarak aksi yönde davranışlar sergilemekte ısrar edenlere gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır" dedi.

Koronavirüs salgınını önlemek amacıyla alınan yeni tedbirler şu şekilde:

-30 büyük şehrimizle Zonguldak 'ta başlatacağımız araç giriş çıkışı yasağını ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız.

-Ülkemizin tamamında 20 yaş altı, 1 Ocak 2000 ve üzeri doğumlular için de sokağa çıkma yasağı getiriyoruz.

-Yarından itibaren pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu şekilde bulunduğu tüm alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacak.

-En az 3 adım mesafe kuralına uymayana ceza verilecek.