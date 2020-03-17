Türkiye'de koronavirüs tanı ve izleme prosedürleri nasıl işliyor?
Türkiye'de tespit edilen koronavirüslü hasta sayısı gün geçtikçe artarken hükümet ve devlet yetkilileri, salgının önüne geçmek için ne gibi önlemler alıyor? Covid-19 salgını için tanı ve izleme prosedürleri nasıl işliyor?
17.03.2020 16:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:34
Türkiye 'de tespit edilen koronavirüslü hasta sayısı 16 Mart itibariyle 47'ye ulaştı. Öte yandan, aynı gün içerisinde sinema, tiyatro, düğün salonu, müzikli lokanta, taverna, kahvehane, kıraathane, nargile kafe, spor salonu ve internet kafeler geçici olarak kapatıldı.
KONDA'nın Mart 2020 araştırmasının bulgularına göre; toplumun yüzde 85'i koronavirüse karşı alınacak önlemleri biliyor. Ancak bu önlemleri uygulayanlar yalnızca yüzde 55'lik bir kesimi oluşturuyor.
KONDA'nın Mart 2020 araştırmasının bulgularına göre; toplumun yüzde 85'i koronavirüse karşı alınacak önlemleri biliyor. Ancak bu önlemleri uygulayanlar yalnızca yüzde 55'lik bir kesimi oluşturuyor.
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Kaynak: Euronews.com
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