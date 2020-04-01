Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
Türkiye'de koronavirüs belirtileri görülenlere yapılan test sayısı her geçen gün artarken ülkemizde şu ana kadar Sağlık Bakanlığı tarafından 73 laboratuvara koronavirüs testi yapmak için yetki verildi.
Son aylarda herkesi etkileyen koronavirüs salgınında en önemli noktalardan biri de testler. Bu testler Türkiye 'de Sağlık Bakanlığı'nın şu ana kadar yetkilendirdiği 73 özel ve devlet kurumuna ait laboratuvarda yapılıyor.
Bakanlık, Kovid-19 tanısı koymak için yetkilendirdiği laboratuvarların listesini koronavirüs için açmış olduğu internet sitesinden yayınlıyor.
Türkiye'de koronavirüs tanısı koymak için yetkilendirilmiş laboratuvar listesi:
ADANA
ADANA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ADIYAMAN
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
AFYONKARAHİSAR
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
ANKARA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MERKEZ VE ACİL LABORATUVARLARI
ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
ANKARA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ VİROMED LABORATUVARLARI
HSGM/ULUSAL VİROLOJİ REFERANS LABORATUVARLARI
ANKARA ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
ANTALYA
ANTALYA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ANTALYA EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
AYDIN
AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
BALIKESİR
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LAB
BOLU
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
BURSA
BURSA YÜKSEK İHTİSAS EAH
ÇORUM
ÇORUM HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
DENİZLİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
DİYARBAKIR
DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
DÜZCE
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
EDİRNE
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
ERZURUM
ERZURUM HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ AD.
GAZİANTEP
GAZİANTEP HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
GİRESUN
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
HAKKARİ
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
ISPARTA
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
İSTANBUL
İSTANBUL 1 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
İSTANBUL 3 NOLU HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
İSTANBUL BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL PENDİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ
İSTANBUL SBÜ ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SULTANGAZİ HASEKİ EAH
FSM KUZEY LABORATUVARI
İSTANBUL ÇAPA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
İTÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ LABORATUVARI
MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ GENETİK HASTALIKLARI TANI MERKEZİ
ACIBADEM LABMED LABORATUVARLARI
BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
ŞİŞLİ FLORENCE NIGHTINGALE HASTANESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LAB.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
İZMİR
İZMİR HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
İZMİR TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
KARABÜK
KARABÜK İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
KARS
KAFKAS ÜNİVERZİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD
KAYSERİ
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
KIRIKKALE
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
KIRŞEHİR
KIRŞEHİR EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
KOCAELİ
KOCAELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ AD.
KONYA
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
SB KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
KÜTAHYA
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
MALATYA
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ TIP FAK MİKROBİYOLOJİ ABD
MERSİN
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
MUĞLA
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİMOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
RİZE
SB RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
SAKARYA
SAĞLIK BAKANLIĞI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
SAMSUN
SAMSUN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
SİVAS
CUMHRİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ABD
TEKİRDAĞ
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI
TOKAT
TOKAT DEVLET HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI
TRABZON
TRABZON KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
VAN
VAN HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI
YOZGAT
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
ZONGULDAK
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI