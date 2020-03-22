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Türkiye'de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu

Ülkemizde bugüne kadar koronavirüs için 20 bin 345 test yapılırken bin 236 kişinin testi ise pozitif çıktı. Orana bakıldığında Türkiye'de koronavirüs testi yapılanların pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu.

22.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 22.03.2020 23:06

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre Türkiye'de koronavirüs şüphesiyle 20 bin 345 test yapıldı. Bu hastaların bin 236'sının testi pozitif çıktı. Oranlara bakıldığında ülkemizde koronavirüs testi pozitif çıkan hastaların oranı yüzde 6 olarak gerçekleşti.

POZİTİF ÇIKAN HASTA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca akşam yaptığı paylaşıma göre Türkiye'de bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldı. Test yapılan hastaların bin 236'sına koronavirüs pozitif tanısı kondu.

KORONAVİRÜS POZİTİF ORANI YÜZDE 6

Bakan Koca'nın açıkladığı verilere bakıldığında Türkiye'de bugüne kadar koronavirüs testi yapılan kişilerde pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu.

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NE OLMUŞTU?

Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre 11 Mart'tan bu yana Türkiye'de bin 236 kişide koronavirüs görüldü. Ülkemizde virüs nedeniyle 30 kişi hayatını kaybederken bu hastaların ortak özelliği ise hepsinin yaşlı olmaları.

Türkiye’de koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu

Haberin Videosu :

Ülkemizde yeni tip koronavirüs testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6 oldu
Etiketler : Sağlık, Güncel

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