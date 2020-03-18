Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 7 günde 1'den 98'e çıktı: Diğer ülkelerin grafiği nasıldı?
Yeni tip koronavirüs pandemesi hızla dünyaya yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen Covid-19 sayısının 98'e ulaştığı açıklandı. İlk 10 günde hangi ülke ne kadar Covid-19 vakası açıkladı? Türkiye'nin grafiği hangi ülkeyle benzerlik gösteriyor?
18.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:13
Yeni tip koronavirüs pandemisi hızla dünyaya yayılmaya devam ederken Türkiye 'de tespit edilen Covid-19 sayısının 98'e ulaştığı açıklandı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün, Covid-19 salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamasının ardından "eski kıtada" başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da artmaya devam ediyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün, Covid-19 salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamasının ardından "eski kıtada" başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da artmaya devam ediyor.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Dünya
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