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Türkiye'de koronavirüs vakası 18'e çıktı! Peki bu virüs Türkiye'ye nereden geldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 18 kişiye bulaşan yeni tip koronavirüs vakasının 7'sinin Avrupa'dan 3'ünün Amerika'dan geldiğini duyurdu.

16.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:00
Türkiye'de koronavirüs vakası 18'e çıktı! Peki bu virüs Türkiye'ye nereden geldi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, şu ana kadar toplam vaka sayısının 18 olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" ifadelerini kullandı.



AVRUPA'DAN 7; AMERİKA'DAN 3 VAKA

Koca, Twitter'dan, ilk vakanın gözlemde tutulan çevresindeki 2 kişiye tanı konulduğu bilgisini paylaşarak, Avrupa'dan gelmiş 7, Amerika'dan gelmiş 3 vakanın olduğunu açıkladı.



"TESPİT EDİLMİŞ VAKA, HEPİMİZ İÇİN EMNİYETTİR"

Durumun üzücü olduğunu belirten Koca, "Tespit edilmiş her vaka, her izolasyon hepimiz için emniyettir." değerlendirmesinde bulunmuştu.(Kaynak: AA)

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Kaynak: Snob Magazin

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