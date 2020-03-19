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Türkiye'de koronavirüse karşı önlem ve çağrılara göre yapabilecekleriniz ve yapamayacaklarınız

Koronavirüs salgının yol açtığı Covid-19 hastalığı ve bu durumun yarattığı kısıtlamalar birçok ülkeyi olduğu gibi Türkiye'de insanların günlük hayatını da etkisi altına aldı. Alınan son önlemlerle birlikte neleri yapıp yapamayacağınızı veya yapmanız ve yapmamanız gerektiğini sizler için derledik.

19.03.2020 19:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:43
Türkiye'de koronavirüse karşı önlem ve çağrılara göre yapabilecekleriniz ve yapamayacaklarınız
Koronavirüs salgının yol açtığı Covid-19 hastalığı ve bu durumun yarattığı kısıtlamalar birçok ülkeyi olduğu gibi Türkiye 'de de insanların günlük hayatını etkisi altına aldı.

Alınan son önlemlerle birlikte neleri yapıp yapamayacağınızı veya yapmanız ve yapmamanız gerektiğini sizler için derledik Açıklaması
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Dünya

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