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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.101 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rakamları Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Toplam Vaka Sayısı 52.167 Oldu!

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor.

11.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 11.04.2020 20:53
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.101 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni rakamları Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Toplam Vaka Sayısı 52.167 Oldu!

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." dedi.

Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/bE3UbFG1xY
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 11, 2020

Son 24 saatte 33.170 test yapıldı ve 5.138 yeni vaka tespit edildi. Bugün 95 kişi hayatını kaybetti ve 542 kişi iyileşti.

11 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 52.167 oldu. Toplam can kaybı ise 1.101'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.626, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.965 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.021 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 340.380 olduğu açıklandı.

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir aşısı bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Türkiye, Teknoloji
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