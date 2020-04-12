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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.198 Oldu! Vaka Sayısı Arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları duyurdu. Vaka sayısı ve vefat sayısı yükseldi.

12.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:53
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.198 Oldu! Vaka Sayısı Arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları duyurdu. Vaka sayısı ve vefat sayısı yükseldi.

Toplam Vaka Sayısı 56.956 Oldu!

Son 24 saatte 35.727 test yapıldı ve 4.789 yeni vaka tespit edildi. Bugün 97 kişi hayatını kaybetti ve 481 kişi iyileşti.

12 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 56.956 oldu. Toplam can kaybı ise 1.198'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.665, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3.446 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 978 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 376.100 olduğu açıklandı.

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır! "

Yoğun bakıma geçişte azalma eğilimi sürüyor. Entübe edilen hasta sayısında düşüş var. Daha çok test yaptıkça, öngörülebilir şekilde daha çok vaka tespit ve izole ediliyor. Tedavide güçlüyüz. Fakat bu mücadele hastanelerde değil, evde kalarak kazanılır!https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/ndEo8NAufH
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 12, 2020

Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Teknoloji
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