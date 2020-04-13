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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.296 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 61.049 Oldu!

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:

"Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak.

13.04.2020 19:53 | Son Güncelleme: 13.04.2020 19:53
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.296 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı.


Toplam Vaka Sayısı 61.049 Oldu!


Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:


"Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor. "


Son 24 saatte 34.456 test yapıldı ve 4.093 yeni vaka tespit edildi. Bugün 98 kişi hayatını kaybetti ve 511 kişi iyileşti.


13 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 61.049 oldu. Toplam can kaybı ise 1.296'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.786, toplam iyileşen hasta sayısı ise 3.957 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.063 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 410.556 olduğu açıklandı.


Test sayımız yakında 500 bine ulaşacak. Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/tLkps8LFWK

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2020


Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Teknoloji
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