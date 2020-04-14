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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.403 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yeni rakamları açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 65.111 Oldu!

Son 24 saatte 33.

14.04.2020 20:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:53
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.403 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yeni rakamları açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 65.111 Oldu!

Son 24 saatte 33.070 test yapıldı ve 4.062 yeni vaka tespit edildi. Bugün 107 kişi hayatını kaybetti ve 842 kişi iyileşti.

14 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 65.111 oldu. Toplam can kaybı ise 1.403'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.809, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4.799 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.087 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 443.626 olduğu açıklandı.

Koca açıklamasında "Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." cümlelerine yer verdi.

Vaka sayısı artış hızı, test sayısındaki artışa rağmen sabit kalma eğiliminde. Şifa bulan hasta sayısı giderek büyüme gösteriyor. Solunum desteği ve yoğun bakım ihtiyacında artış hızı düşük seyrediyor. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/yEVglrQTcZ
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 14, 2020

Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fahrettin Koca, Teknoloji
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