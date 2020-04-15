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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.518 Oldu! Vaka Sayısı Arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri

15.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:53
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.518 Oldu! Vaka Sayısı Arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye 'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte detaylar.


15 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?


Son 24 saatte 34.090 test yapıldı ve 4.281 yeni vaka tespit edildi. Bugün 115 kişi hayatını kaybetti ve 875 kişi iyileşti. 15 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 69.392 oldu. Toplam can kaybı ise 1.518'e yükseldi.


Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.820, toplam iyileşen hasta sayısı ise 5.674 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.052 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 477.716 olduğu açıklandı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında "Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." dedi.


Vaka sayısındaki artış hızı, yoğun bakım ve solunum desteği ihtiyacı olan hastaların sayısındaki artış hızı sabit kalma eğiliminde. 875'i son 24 saatte olmak üzere 5.674 hastamız taburcu edildi. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IVrPbk8n2f

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2020


Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Virüsten korunmak için zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Teknoloji
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