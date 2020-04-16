Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.643 Oldu! Vaka Sayısı Arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri

16.04.2020 21:53 | Son Güncelleme: 16.04.2020 21:53
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.643 Oldu! Vaka Sayısı Arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Türkiye 'de koronavirüs vaka sayısı ve can kaybı kaç oldu? İşte detaylar.

15 Nisan Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Son 24 saatte 40.427 test yapıldı ve 4.801 yeni vaka tespit edildi. Bugün 125 kişi hayatını kaybetti ve 1.415 kişi iyileşti. 16 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 74.193 oldu. Toplam can kaybı ise 1.643'e yükseldi.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.854, toplam iyileşen hasta sayısı ise 7.089 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.040 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 518.143 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi: "Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım."

Günde 40.000 test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1.000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/if79hgmejb
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 16, 2020

Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Virüsten korunmak için zorunlu olmadıkça evlerimizden çıkmayalım.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haberler
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Kalın, ’Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?’ sorusuna yanıt verdi Haberler
Kalın, "Ülke genelinde neden sokağa çıkma yasağı getirilmedi?" sorusuna yanıt verdi
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı Haberler
Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronadan nasıl korunduğunu anlattı
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli’ye teşekkür etti Haberler
Tahliye olan Alaattin Çakıcı, Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti
Karedeki 16 kişi, Esed’e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haberler
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki’nin küvet pozuna beğeni yağdı Haberler
Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki'nin küvet pozuna beğeni yağdı
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Rize’nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı Haberler
Rize'nin yengesi, sosyal medyadan soyunduğu anları paylaştı
Haberler ›› Teknoloji ››Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 1.643 Oldu! Vaka Sayısı Arttı - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

22:51: DSÖ, korona önlemleri gevşetilmeden önce yerine getirilmesi gereken 6 şartı sıraladı - Haberler 22:50: Nijerya'da sokağa çıkma yasağına uymayan 18 kişi öldürüldü - Haberler 22:40: 80 yaşındaki kişi koronavirüsü yendi, alkışlarla taburcu oldu - Haberler 22:36: Yangın çıkan evin tavanı çöktü, mahsur kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti - Haberler 22:30: Mavi yumurtlayan tavuk görenleri şaşırtıyor - Haberler 21:52: Sokağa çıkamayan Aleyna Tilki, küvete girip oyuncaklarıyla poz verdi 21:01: Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 753 artarak 17 bin 920'ye yükseldi - Haberler 20:46: Karantinadaki koronavirüs hastaları, market alışverişinde yakalandı 19:37: Son Dakika: Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs tedavisi tamamlanan 1415 kişi daha taburcu edildi 19:33: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 125 artarak 1643'e yükseldi 19:23: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi