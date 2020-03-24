Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 44'e yükseldi

Türkiye 'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e, vaka sayısı bin 872'ye yükseldi. Sağlık Bakanı Koca, salgına ilişkin paylaştığı son bilgilerde "Son 24 saatte toplam 3 bin 952 test yapıldı. 343 yeni tanı var, 7 hastamızı kaybettik." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com