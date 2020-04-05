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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 574 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüste son durumun ne olduğunu açıkladı. Yeni veriler paylaşıldı.

Toplam Vaka Sayısı 27.

05.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:51
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 574 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden koronavirüste son durumun ne olduğunu açıkladı. Yeni veriler paylaşıldı.

Toplam Vaka Sayısı 27.069 Oldu!

Fahrettin Koca açıklamasında "Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum." cümlelerine yer verdi.

Son 24 saatte 20.065 test gerçekleştirildi ve 3.135 yeni vaka tespit edildi. Bugün 73 kişi hayatını kaybetti ve 256 kişi iyileşti.

3 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 27.069 oldu. Toplam can kaybı ise 574'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.042 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 935 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 181.445 olduğu açıklandı.

Test sayısında 20.000'i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000'i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/Anu01vZPU8
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 5, 2020

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Yakın, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 574 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi! - Haberler

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