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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 649 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 30.217 Oldu

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Günlük test sayımız yakında 30.

06.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 20:51
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 649 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 30.217 Oldu

Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

"Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım."

Son 24 saatte 21.400 test gerçekleştirildi ve 3.148 yeni vaka tespit edildi. Bugün 75 kişi hayatını kaybetti ve 284 kişi iyileşti.

4 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 30.217 oldu. Toplam can kaybı ise 649'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.415, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.326 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 966 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 202.845 olduğu açıklandı.

Günlük test sayımız yakında 30.000'i bulacak. İyileşen hasta sayımızdaki artış hızı devam ediyor. Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/WQtAifsNF2
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 6, 2020

20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Yakın, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 649 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi - Haberler

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