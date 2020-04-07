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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 725 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca yeni rakamları paylaştı.

07.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 19:51
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 725 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca yeni rakamları paylaştı.

Toplam Vaka Sayısı 34.109 Oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şu cümlelere yer verdi:

Şu anda salgının etkin seyrettiği İstanbul , Kocaeli , Sakarya, Ankara, İzmir gibi şehirler ortak özellikleriyle dikkat çekmektedir. Bu şehirler yurt dışı gidiş gelişlerin, sosyal temasın olduğu şehirlerdir.

Tüm Türkiye 'de ise 20 yaş altı gençlerimiz ve 60 yaş üstü büyüklerimizden evde kalmaları konusunda kesin talimatımız var. Bu kısıtlamalara uyulması önümüzdeki günlerde kaderimizi çok etkileyecektir.

Son 24 saatte 20.023 test gerçekleştirildi ve 3892 yeni vaka tespit edildi. Bugün 76 kişi hayatını kaybetti ve 256 kişi iyileşti.

Şifa bulan hastalarımızın sayısı artıyor. Test sayısı ve pozitif vakalara bağlı taramalar arttıkça tanı sayısında da artış oluyor. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/IO8q3nstOK
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 7, 2020

7 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 34.109 oldu. Toplam can kaybı ise 725'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.474, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.582 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 987 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 222.868 olduğu açıklandı.

Detaylar geliyor..

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Fahrettin Koca, İstanbul, Kocaeli, Türkiye, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 725 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi! - Haberler

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