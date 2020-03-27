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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 75 Oldu, Vaka Sayısı Arttı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni rakamları açıkladı. Koca, Türkiye'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısını ve vaka sayısını paylaştı.

27.03.2020 06:34 | Son Güncelleme: 27.03.2020 06:34
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 75 Oldu, Vaka Sayısı Arttı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni rakamları açıkladı. Koca, Türkiye 'de koronavirüs kaynaklı hayatını kaybeden kişi sayısını ve vaka sayısını paylaştı.

Vaka Sayısı Yükseldi!

Fahrettin Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum."

Test sayımız dün 5.035'ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020

26 Mart itibari ile Türkiye'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 75 oldu. Vaka sayısı ise 3.629'e yükseldi. Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar aşı bulmak için çalışmalarına devam etmekte.

Geçtiğimiz gün okul tatilinin uzatıldığı açıklandı. Bugün ise YÖK Başkanı YKS'nin ertelendiğini duyurdu ve yeni tarihleri paylaştı. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte.

Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.
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Kaynak: Tamindir



Etiketler: Fahrettin Koca, Koronavirüs, Twitter, Türkiye, Teknoloji

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