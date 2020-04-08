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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 812 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı yükseldi.

Toplam Vaka Sayısı 38.

08.04.2020 20:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 20:51
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 812 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni verileri açıkladı. Vaka sayısı ve can kaybı yükseldi.

Toplam Vaka Sayısı 38.226 Oldu!

Son 24 saatte 24.900 test gerçekleştirildi ve 4.117 yeni vaka tespit edildi. Bugün 87 kişi hayatını kaybetti ve 264 kişi iyileşti.

8 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 38.226 oldu. Toplam can kaybı ise 812'ye yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.492, toplam iyileşen hasta sayısı ise 1.846 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 995 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 247.768 olduğu açıklandı.

Hastalarımızdan 264'ü daha iyileşti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımızdaki artış hızı düşme eğiliminde. Başarımız izolasyona bağlı. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/JukrzwanOm
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 8, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar ve uzmanlar aşı üretmek için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta.

Vatandaşlara gerek duyulmadıkça evden çıkılmaması önerilmekte. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların dışarı çıkmaları yasaklandı. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Yakın, Teknoloji
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