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Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 908 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 42.

09.04.2020 19:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 19:51
Türkiye'de Koronavirüsten Can Kaybı 908 Oldu! Vaka Sayısı Yükseldi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabı üzerinden yeni rakamları açıkladı.

Toplam Vaka Sayısı 42.282 Oldu!

Fahrettin Koca açıklamasında "Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım." dedi.

Son 24 saatte 28.578 test gerçekleştirildi ve 4.056 yeni vaka tespit edildi. Bugün 96 kişi hayatını kaybetti ve 296 kişi iyileşti.

9 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 42.282 oldu. Toplam can kaybı ise 908'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.552, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2.142 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.017 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 276.338 olduğu açıklandı.

Hastalarımızdan 296'sı daha şifa buldu. Taburcu olan toplam hasta sayımız 2.142'ye ulaştı. Günlük 30.000 test hedefimize ulaşmak üzereyiz. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızı düşme eğiliminde. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Evde kalalım.https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/5BNqcJGzAp
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 9, 2020

Yakın temas yolu ile bulaşan koronavirüsün henüz herhangi bir tedavisi bulunmamakta. Doktorlar ve uzmanlar aşı üretmek için çalışmalarına devam etmekte. Koronavirüsünün belirtileri arasında burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı ve ateş yer almakta. Zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmamamız gerekmekte.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Fahrettin Koca, Twitter, Teknoloji
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